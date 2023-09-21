İnegöl'ün ilk yerinde kentsel dönüşümünde yüzde 85,5 evet çıktı

İnegöl Belediyesi, şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde bölgedeki hak sahiplerinin yüzde 85,5’inden geçerli not aldı. 250 bin metrekarelik alandaki 130 blok için geri sayıma geçildi.

Turgutalp Mahallesinde, Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan 250 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm için hazırlanan projeler geçtiğimiz aylarda vatandaşlara sunuldu. Akabinde Turgutalp Mahalle Muhtarlığı yanında kurulan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’nde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarla tek tek görüşerek projenin detaylarını açıklamaya devam ederken, bu güne kadar yapılan görüşmelerde ise hak sahiplerinin 85,5’inden muvafakatname alındı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Turgutalp Mahallesinde oluşturulan ’Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’ni ziyaret ederek süreçle ilgili son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Taban, "İnegöl’ün ilk yerinde kentsel dönüşümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu alanda 842 adet konut ve 5 adet iş yeri bulunmakta. Toplamda da 130 blok bulunuyor. Bu bölge 1970 yıllarında yapılmaya başlayıp 1980’lere kadar da devam etmiş. Yapılaşma sonunda bugünün şartlarında ekonomik ömrünü tamamlamış. Depremsellik açısından da artık riskli durumda olan yapılardır. Bu alana hazırladığımız projelerle inşallah ilk yerinde kentsel dönüşümü hayat geçirmiş olacağız’’ dedi.

Başkan Alper Taban kentsel dönüşüm alanında emsal artışı yapılmadan mevcut emsal üzerinden devam edecek projenin detaylarını vatandaşlarımızla görüşüyoruz diyerek şu cümleleri kurdu;

"Burada emsal artışına gitmeksizin mevcut emsallerini kullanarak ve yerinde dönüşüm gerçekleştirerek bu riskli yapıları güzel bir alana dönüştürmüş olacağız. Bu konuda da vatandaşlarımızla ciddi manada görüşmeler gerçekleştiriliyor. Burada hak sahipleriyle tek tek görüşülüyor. Daha sonrasında eğer ki görüşleri kanaatleri olgunlaşmamışsa tekrar tekrar görüşmeler gerçekleştiriliyor. Burada profesyonel ekiplerimiz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz uhdesinde bu görüşmeler yapılıyor. Burada 7 etap şeklinde ada ada dönüşümü planlıyoruz. Hak sahiplerinin 85,5 ile anlaşmayı gerçekleştirdik. Burada sadece yapılar değişmekle, dönüşmekle kalmayacak beraberinde burada yeni bir hayat başlayacak. Ben bu yeni yaşam alanında da var olan hiçbir kimsenin bu işten zararlı çıkmayacağını şimdiden ifade etmek isterim. Çünkü kentsel dönüşümlere karşı ülkemizin çeşitli noktalarında dirençlerin olduğunu görüyoruz. Ancak burada yaklaşık 250 bin metrekareyi kapsayacak olan bir kentsel dönüşüm alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla İnegöl’de gerçekleşmiş olan en büyük adada bir dönüşüm yaşanacak. Aynı zamanda şehrin cazibe merkezi, örnek bölgesi ve gerçekten parmakla gösterilecek bir bölgesi haline dönüşecek."

Başkan Alper Taban Eylül ayı Büyükşehir Meclisinde görüşülen İnegöl Belediyesi’nin girişimleri ile yapılacak yerinde kentsel dönüşüm projesinde meclis üyelerinin oy birliğiyle destek verdiklerini iletti. Başkan Taban, "19 Eylül 2023 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyemizin meclisinde de 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir. Şuanda Bakanlık ile olan sürecimiz devam ediyor. Şimdiden çalışmanın heyecanı içerisinde olduğumuzu ve inşallah bittiğinde de herkesin iftihar edeceği, kıvançla kendi muhit ve bölgesinde yaşam alanı oluşturacağını ifade edebilirim" dedi.

Kentsel dönüşüm ile alakalı görüşmelerde son durumu aktaran Başkan Alper Taban, "Şu ana kadar ulaşılamayan, kanaat ve görüşümüzü bildireceğiz şeklinde çok az miktarda vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Bu sürece biran önce vatandaşlarımızın da dâhil olarak bu yaşam alanında kendi rızalarıyla olmalarını canı gönülden istiyoruz. Burada vatandaşlarımıza zorluk çıkartmak gibi bir düşüncemiz asla yok. Aksine bu yeni hayat alanında onlarla beraber hem şehrin gelişimini hem de onların daha severek ve isteyerek yaşadıkları mekânları oluşturmak istiyoruz. Bizlere destek veren inanan vatandaşlarımız olmak üzere gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.