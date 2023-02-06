İnegöl'ün nüfusu 19 ili geride bıraktı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları açıklandı. İl ve ilçelerin yeni nüfusu belli oldu.

ADNKS verilerine göre 2021 yılında 3 Milyon 147 Bin 181 nüfusa sahip Bursa’nın nüfusu 2022 yılı sonu itibariyle 46 bin 902 artarak 3 milyon 194 bin 720’ye ulaştı. İnegöl’ün nüfusu ise 2021 yılında 286 bin 848 iken 1 yılda 7 bin 687 artarak 294 bin 485 oldu.

Bursa’da ilçeler arasında 4. sırada

Açıklanan veriler de Bursa’nın ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer aldı. İlk sırada 891 bin 250 ile Osmangazi, 655 bin 856 ile Yıldırım ikinci, 536 bin 365 ile Nilüfer üçüncü sırada yer alırken, İnegöl 294 bin 485 ile dördüncü sırada yer aldı. Diğer ilçeler ise şu şekilde, Büyükorhan 8 bin 940, Gemlik 120 bin 245, Gürsu 102 bin 601, Harmancık 5 bin 979, İznik 44bin 236, Karacabey 84 bin 907, Keles 10 bin 955, Kestel 74 bin 109, Mudanya 108 bin 11, Mustafakemalpaşa 102 bin 284, Orhaneli 18 bin 543, Orhangazi 81 bin 110, Yenişehir 54 bin 844.

19 ili geride bıraktı

İnegöl’ün nüfusu şu illeri geçti; Artvin 169 bin 403, Bilecik 228 bin 673, Bingöl 282 bin 556, Burdur 273 bin 799, Çankırı 195 bin 766, Erzincan 239 bin 223, Gümüşhane 144 bin 544, Hakkari 275 bin 333, Kars 274 bin 829, Kırşehir 244 bin 519, Sinop 220 bin 799, Bayburt 84 bin 241, Karaman 260 bin 838, Kırıkkale 277 bin 46, Bartın 203 bin 351, Ardahan 92 bin 481, Iğdır 203 bin 594, Karabük 252 bin 58, Kilis 147 bin 919.