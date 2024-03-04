İnegöl yatırımlarla büyüyor

İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, seçim çalışmaları çerçevelerinde Çeltikçi ve Edebey kırsal mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Taban, mahalle sakinlerine bu dönem yapılan çalışmaları hatırlatarak yeni döneme dair planlamalarını ve hedeflerini anlattı.

Başkan Taban hedeflerini anlatıp vatandaşları dinledi

İlk durağı Çeltikçi Mahallesi olan Başkan Taban’a AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri ile yeni dönem meclis üyesi adayları eşlik ettik. Önce esnafları ziyaret eden Başkan Alper Taban, ardından İnegöl Belediyesi’nin Tarım Kitaphanesinin de bulunduğu kıraathanede mahalle sakinleriyle buluştu. Burada Çeltikçi Mahallesinin sorunları ve eksikleri başta olmak üzere şehrin ihtiyaçlarına yönelik istişareler yapıldı. Vatandaşların çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Taban’ın ikinci durağı ise Edebey Mahallesi oldu. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Taban, burada da hem kendi hedeflerini anlattı hem de vatandaşları dinledi.

Tüm zorluklara rağmen yatırımlar aksatılmadı

Ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda İnegöl’ün hızlı büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bu büyümenin önünde hizmet üretmek için çalışıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde ciddi handikaplarla karşı karşıya kaldık. Dönemin hemen başında pandemi başta olmak üzere seller, afetler, depremler Hepsi üst üste geldi. Tüm bunlara rağmen İnegöl Belediyesi olarak yatırımlarımıza ara vermedik, ertelemedik, aksatmadık. Dönem başında 94 beyanımız vardı, bunların yüzde 84’ünü tamamladık. Beyanlarımızın haricinde de yapılması gerektiğine kanaat getirdiğimiz 35-40 projeyi hayata geçirdik. Sadece verdiğimiz sözleri tutmakla kalmayıp, üzerine ilaveler yaptık. İnşallah yeni dönemde de İnegöl’ü yatırımlarımızla büyütmeye devam edeceğiz” dedi.