İneklere yapılan manikür pedikür verimi arttırdı

Bursa’da bir vatandaş inekler daha çok süt versin diye köy köy gezip ineklere ayak bakımı yapıyor.

Keles ilçesinde yaşayan Halil Oruç, dedesinden öğrendiği ineklere ayak bakım işini devam ettiriyor. Tırnakları büyüyen inekler süt veriminden düşüyor. İnekleri süt veriminden düşen üreticiler Bursa’nın 4 ilçesinde bu işi yapan tek kişi olan Halil Oruç’u arıyor. İşin uzmanı olan usta, eline malzemelerini alıp köylerin yolunu tutuyor. Aletleriyle birlikte ineklerin tırnaklarına bakım yapıyor. Tırnakları kesilen inekler rahatlarken süt verimleri artıyor. Oruç, bu işten hayvan bakım başına 250 lira ücret alıyor.

Bu işi dedesinden öğrendiğini ifade eden Halil Oruç, "Ben ineklerin ayaklarına bakım yapıyorum. Bu bakımı yapmadığımız hayvanlar zor durumda kalıyor. Hayvanların tırnakları büyüdüğü zaman ayakları bükülüyor sinir sistemi bozulup süt verimi düşüyor. Süt veriminden düştüğü için hayvanlar kasap’a gidiyor. Bizde süt veren inekler kasap’a gitmesin diye onlara ayak bakımı yapmaktayız. Bu işi Bursa’nın 4 dağ ilçesinde yapan tek kişiyim, beni 4 ilçenin köylerinden ineklerine ayak bakımı yapmam için çağırıyorlar bende gidip bakım yapıyorum. Yaptığım bakımlarda hayvan başına 250 lira ücret almaktayım" dedi.

Pınarcık köyü Dernek Başkanı İsmail Tosun, "Köyümüzde yaşayan Halil abi bölgede bu işi yapan tek kişi hayvanların tırnak bakımını yapıyor. Bu sayede hayvanların süt verimi artıyor. Abimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.