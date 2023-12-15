İnfaz kurumuna yasak eşya sokma suçundan hapis cezasıyla aranan sanık yakalandı

Kocaeli'de İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

İnfaz kurumuna yasak eşya sokma suçundan hapis cezasıyla aranan sanık yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kocaeli’de "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D.B. (54), düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan sanık, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.