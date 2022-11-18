İnfaz kurumunda annelerinin yanında büyüyen çocuklar SGM'de ağırlandı

Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle infaz kurumunda anneleri yanında kalan çocukları ağırladı. Tüm gün boyunca gönüllerince eğlenen çocuklara gün sonunda hediye takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimlerin yanı sıra SGM’de misafir öğrenci etkinlikleri de hız kazandı. Etkinlikler çerçevesinde her yıl 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle Adapazarı SGM, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Ferizli L Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda ceza ve güvenlik tedbirlerince infazda olan annelerin yanında kalan çocukları ağırladı.

Adapazarı SGM’de ilk olarak mutfak atölyesine giren çocuklar öğretmenleriyle birlikte kek ve cips yaptı. Müzik sınıfındaki farklı müzik aletleri çocuklara uygulamalı olarak tanıtıldı. Görsel tasarım sınıfında kendilerine bileklik yapan çocuklar drama atölyesinde ise müziğin ritmiyle gönüllerince eğlendiler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Uçak Kafe’yi gezen çocuklar Millet Bahçesi içerisinde bulunan Ters Evi de inceleme fırsatı bularak farklı deneyimler yaşadı. Dolu dolu ve keyifli bir gün geçiren çocuklar için hazırlanan hediyeler takdim edilerek, uğurlandı.