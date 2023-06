ING, canlı destek kanalının hizmet saat aralığını genişletti

TAKİP ET

ING Türkiye, ING Mobil uygulamasındaki hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Banka, son olarak müşterilerinin uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, sigorta, bireysel emeklilik, kredi, Kur Korumalı TL Hesap ve emekli maaş taşıma işlemleri ile ilgili konularda bilgi alabildiği ve işlem yapabildiği Cebimdeki Danışman’ın ve yapay zeka INGo’daki Canlı Destek kanalının hizmet saat aralığını genişletti.

Dijital gücüyle farklı hizmet ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla ING Mobil uygulamasındaki hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda banka, dijital şubesi olarak konumlandırdığı Cebimdeki Danışman’ın ve yapay zeka INGo’daki Canlı Destek kanalının hizmet saat aralığını genişletti.

Yapılan açıklamaya göre, bankanın Cebimdeki Danışman hizmeti ile müşteriler görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde uygulama üzerinden danışmanlara uzaktan bağlanarak yatırım, sigorta, bireysel emeklilik, kredi ürünleri, Kur Korumalı TL Hesap ve emekli maaş taşıma işlemleri ile ilgili bilgi alabiliyor ve işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Müşteriler artık haftanın 7 günü gece 00.00’a kadar Cebimdeki Danışman hizmetinden yararlanabiliyor. Banka, ayrıca yapay zeka teknolojisi ile çalışan ve her gün kendini geliştiren INGo’yu da müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda daha esnek ve dijital hale getiriyor. 600’den fazla konu hakkında ING müşterilerine yardımcı olan ve 7/24 ulaşılabilen yapay zeka, müşterilerin bankacılık ürünleri ya da işlemleriyle ilgili sorularına yanıt veriyor ve ihtiyaç duyduğu zaman Canlı Destek ile yazışmaya yönlendirilebiliyor. Yapay zekadan ulaşılan Canlı Destek kanalı da artık 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

“Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini diledikleri yer ve zamanda, dijitalden kolayca yapabilmelerini hedefliyoruz”

Dijital liderlik hedefi doğrultusunda kalıpların dışında hayatın içinde bankacılık ürün ve hizmetleri geliştirdiklerini aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Bankacılığın, müşterilerimizin hayatlarına göre şekillenmesi gerektiğine inanarak esnek ve dijital çözümler geliştirmeyi önceliklendiriyoruz. Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini diledikleri yer ve zamanda, dijitalden kolayca yapabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, gece gündüz fark etmeden istedikleri an dijitalden canlı bir danışmana ulaşmalarını sağlamak amacıyla dijital şubemiz Cebimdeki Danışman’ın hizmet saat aralığını genişlettik, artık müşterilerimiz haftanın 7 günü gece 00.00’a kadar bu hizmetimizden faydalanabiliyor. Aynı vizyonla, yapay zeka INGo’dan ulaşılan Canlı Destek kanalının hizmet saat aralığını da 7 gün 24 saat olarak genişlettik. Bununla beraber, INGo’daki geliştirmelerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda yapay zeka daha proaktif olarak müşterilerimize destek olacak. Yapay zeka duygu analizi yapabilecek ve müşterinin ihtiyaçlarına göre proaktif önerilerde bulunabilecek. Müşterilerimize önemli işlemlerini hatırlatabilecek ve bu işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlayabilecek, müşterilerin finansal sağlığını gözeterek onlara özel kişiselleştirilmiş ipuçları verebilecek. Bu anlamda yapay zeka, müşterinin her an yanında olan bir finansal asistan görevini üstlenecek” dedi.