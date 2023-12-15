ING, Cebimdeki Danışman KOBİ hizmetini hayata geçirdi

ING Türkiye, işletmelere görüntülü, yüz yüze ve kolay bankacılık deneyimi sunan Cebimdeki Danışman KOBİ hizmetini hayata geçirdiğini duyurdu. Bu hizmet ile işletmeler, görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde ING Mobil Kurumsal üzerinden danışmanlara uzaktan bağlanarak ve yüz yüze görüşerek bankacılık işlemleri ile ilgili bilgi alabiliyor ve mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Dijital gücüyle çözümler geliştiren ve yenilikçi hizmetleriyle KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıran ING Türkiye, işletmelere görüntülü, yüz yüze ve kolay bankacılık deneyimi sunan Cebimdeki Danışman KOBİ hizmetini hayata geçirdi. Yeni hizmet ile işletmeler görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde ING Mobil Kurumsal üzerinden danışmanlara uzaktan bağlanarak bankacılık işlemleriyle ilgili bilgi alabiliyor ve mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşletmeler, yeni hizmet ile yüz yüze görüşerek iş yerlerinden ayrılmadan bankacılık işlerini kolayca yapabiliyor. KOBİ’ler, yeni hizmet sayesinde kredi, e-vadeli mevduat hesabı ve POS ürünlerine kolayca başvurulabiliyor, faiz oranları ve ödeme şekilleri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyor. KOBİ’ler Cebimdeki Danışman KOBİ hizmetinden hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında yararlanabiliyor.

“Müşterilerimizi ihtiyaç duydukları her noktada desteklemek için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz”

Müşterilerine işlerinin başlarının ayrılmadan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği dijital hizmetler sunmayı önceliklendirdiklerini belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar şunları söyledi:

“Mükemmel müşteri deneyimi ve dijitalleşmeyi ana stratejimiz olarak belirliyor ve ihtiyaç duydukları her noktada müşterilerimizi desteklemek için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Cebimdeki Danışman KOBİ de bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri. Uzaktan danışmanlık alanında öncü olduğumuz Cebimdeki Danışman hizmetini artık KOBİ müşterilerimize de sunuyoruz. Bu hizmet sayesinde müşterilerimiz görüntülü olarak danışmanlarımıza uzaktan bağlanabiliyor, böylelikle zamandan tasarruf sağlayıp işlerine daha çok vakit ayırabiliyor. Müşterilerimizin dijital kanallarda yaşadığı deneyimi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor, Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu getirerek müşterilerimize zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sağlıyoruz. Portföy yönetimi gibi danışmanlık gerektiren işlemler kapsamında da müşterilerimizin görüntülü bankacılık ile bilgi alabilmesine ve mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan sağlıyoruz. Cebimdeki Danışman KOBİ ile KOBİ bankacılığının her segmentinde farklı müşteri ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunmayı ve finansal danışmanlık hizmetine erişimi daha kolay kılmayı hedefliyoruz.”