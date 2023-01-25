ING House, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açıldı

ING House’un yeni noktası, son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmete başladı. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı “ING House, zahmetsiz bankacılık anlayışımızı yansıtan en önemli ve yenilikçi hizmetlerimizden biri” dedi.

ING Türkiye, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği ING House hizmet noktalarının sayısını artırıyor. Dijitalleşme odaklı ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken ING House’un yeni noktası, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmete başladı.

Verilen bilgiye göre haftanın 7 günü hizmet verilen ING House noktasında, müşteriler mobil bankacılık başta olmak üzere tüm dijital kanallar ve ürünler hakkında ihtiyaç duydukları bilgiyi alabiliyor. ING House hizmet noktaları ile ING Türkiye, müşterilerinin ve ING müşterisi olmak isteyenlerin sosyalleştikleri alanlarda olmayı, müşterilerinin zamanlarından tasarruf edip, bankacılığa daha az hayata ise daha çok vakit ayırmalarını sağlamayı hedefliyor.

“ING House, zahmetsiz bankacılık anlayışımızı yansıtan en önemli hizmetlerimizden biri”

Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yenilikler sunduklarını belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı şunları söyledi: “Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak önceliğimiz. Bu kapsamda geleceğin bankacılığı için yatırımlarımızı şimdiden şekillendiriyor, kalıpların dışında hayatın içinde ve hayata dokunan çözümler geliştiriyoruz. Geçen sene ilkini İstanbul Marmara Forum AVM’de açtığımız ING House hizmet noktalarımız da bu vizyonu yansıtıyor. 2022 yılı Kasım ayında Diyarbakır, Erzurum ve Şanlıurfa’da önde gelen AVM’lerde hizmete aldığımız yeni ING House noktalarının ardından, yoğun bir alan olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda da ING House noktamızı açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hizmet noktamız sayesinde, mobil bankacılık başta olmak üzere tüm dijital kanallar ve ürünlerimiz hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimize ve müşterimiz olmak isteyenlere bulundukları yerde destek vererek zamandan tasarruf etmelerini sağlıyoruz.”