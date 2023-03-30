ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 106 - OGM Ormanspor: 66

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 26. hafta ve son maçında OGM Ormanspor’u 106-66 yendi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe ile OGM Ormaspor Metro Enerji Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına 51-36 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı iyice açan sarı-lacivertliler son periyoda 81-53 farklı girdi. 4. periyotta da rahat bir oyun sergileyen Kanarya, salondan 106-66 galip ayrılarak normal sezonu 23 galibiyetle ikinci sırada tamamladı.

Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından oluşan play-off eşleşmesi:

Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın

Botaş - Emlak Konut

Fenerbahçe’de Meesseman 28 sayıyla maçın skoreri olurken, McBride 20, Alperi 17, Iagupova 14, Merve de 13 sayıyla ile takip etti.