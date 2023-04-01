ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş GKN Kargo'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 90-70 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70
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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş GKN Kargo’yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 90-70 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Polat Parlak xx, Yücel Çilingir xx, Seda Esen xx

Fenerbahçe: McBride xxx 25, Vandersloot xx 17, Stewart xx 14, Selin Rachel xx 9, Stokes xx 8, Alperi xx 6, Gizem xx 5, Merve x 4, Manolya x 2

Başantrenör: Marina Maljkovic

Beşiktaş: Evans xxx 24, Billings xx 15, Elif Bayram xx 11, Kübra Sevindik xx 8, Melek Uzunoğlu xx 7, Yağmur Taşar xx 5

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 14-27 (Beşiktaş lehine)

Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 65-48 (Fenerbahçe lehine)