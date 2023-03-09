ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 62 - Fenerbahçe: 80

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 80-62’lik skorla mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-24 önde tamamlarken, devreye de 40-36 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açmaya başlayan Fenerbahçe bu periyodu da 61-51 önde bitirdi. Son periyotta sarı-kırmızılılar farkı kapamaya çalışsa da sarı-lacivertliler parkeden 80-62’lik skorla galip ayrıldı.

Müsabakanın en skoreri Fenerbahçe’de 22 sayı ile oynayan Şerife Alperi Onar olurken, Galatasaray’da da Kamile Nacickaite 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler üst üste 7. toplamda 18. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Turgut Işık xx, Alper Gökçebel xx

Galatasaray: Kamile Nacickaite xxx 18, Miray Balotu x, Pelin Derya Bilgiç x 2, Işıl Alben xx 8, Ieva Pulvere x 2, Teaira McCowan xx 14, Meltem Yıldızhan x 2, Azura Stevens xxx 16

Başantrenör: Alper Durur

Fenerbahçe: Elif İstanbulluoğlu x, Selin Rachel Gül x, Manolya Kurtulmuş x 2, Olcay Çakır xx 6, Şerife Alperi Onar xxx 22, Emma Rosa Meesseman xx 14, Kayla McBride xx 14, Breanna Stewart xxx 20, Merve Aydın x 2, Kiah Stokes x

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 25-24 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 40-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 61-51 (Fenerbahçe lehine)