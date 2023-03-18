ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 90 - Emlak Konut: 68

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 23. hafta maçında Emlak Konut'u 90-68 yendi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 90 - Emlak Konut: 68
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 23. hafta maçında Emlak Konut’u 90-68 yendi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Galatasaray ile Emlak Konut Ahmet Cömert Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 45-39 önde gitti. Üçüncü periyotta ise sarı-kırmızılılar, final periyoduna 71-51 önde girdi. Skor avantajını koruyan ev sahibi mücadeleyi de 90-68 kazandı.

Galatasaray’da Teaira McCowan 26 sayı ve 13 ribauntla maçta yıldızlaşırken, onu 18 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle Kamile Nacickaite takip etti.