ING, Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınması için desteğini sürdürüyor

ING Türkiye, yaşanan deprem felaketinin ardından Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin bulunduğu Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınması için desteğini sürdürüyor. ING Grubu CEO’su Steven van Rijswijk, Kahramanmaraş Çağrı ve Operasyon Merkezi’ni ziyaret ederek çalışanlara başsağlığı dileklerini iletti ve yaşamını kaybeden çalışanlar için düzenlenen anma törenine katıldı.

ING Türkiye, yaşanan deprem felaketinin ardından ING Türkiye’nin Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin bulunduğu Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınması için desteğini sürdürüyor ve yaraları birlikte sarmak için yarınlara umutla bağlı olmaya devam ediyor. ING, bu kapsamda hem bölgedeki çalışanlarının hem de bölge halkının yanında olmayı önceliklendiriyor. Bu kapsamda, ING Grubu CEO’su Steven van Rijswijk, Kahramanmaraş Çağrı ve Operasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşanılan deprem felaketi için çalışanlara başsağlığı dileklerini iletti ve yaşamını kaybeden 5 çalışan için düzenlenen anma törenine katıldı. ING Türkiye, ayrıca Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından Onikişubat Belediyesi iş birliği ile Kahramanmaraş EXPO alanında kurulan Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin de ana sponsor oldu. Bu merkez, 6 binden fazla kişinin yaşadığı konteyner kentin bulunduğu EXPO alanında yaşayan çocuklara ve kadınlara dinlenme ortamı ve gençlere eğitim desteği sunacak. ING Grubu CEO’su Steven van Rijswijk, bu kapsamda Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile birlikte düzenlenen açılış törenine katıldı.

“Türkiye’nin yanında olmaya ve bölgenin yeniden kalkınması için desteğimizi sunmaya devam edeceğiz”

ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi ziyareti ve Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin açılışı ile ilgili görüşlerini aktaran ING Grubu CEO’su Steven van Rijswijk “Bu büyük depremin yol açtığı kayıplardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun. ING ailesi olarak biz de bu felakette 5 çalışma arkadaşımızı kaybettik, çalışma arkadaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve hepimize başsağlığı diliyorum. 10 yıl önce bölgedeki insan kaynağı potansiyeline inandığımız için kurduğumuz ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’mizde ve bölgedeki diğer çalışanlarımızla birlikte ING’nin Türkiye’de güçlü bir varlığı bulunuyor. Hem Kahramanmaraş’ın hem de tüm deprem bölgesinin en kısa sürede yaralarını sarmasını ve daha güçlü bir şekilde bu süreçten çıkmasını umut ediyorum. ING olarak biz de bu sürece katkıda bulunmak ve bölgenin yeniden kalkınmasına yönelik global çapta başlayan seferberliğe destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Global ING topluluğu, hem deprem ardından acil ihtiyaçların karşılanması hem de bölgenin kalkınmasına yardımcı olmasını hedeflediğimiz toplumsal yatırımlar için 7,5 milyon Euro’dan büyük bir bağış fonu oluşturdu. Bu kapsamda bu desteğin önemli bir parçası olarak, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından Kahramanmaraş EXPO alanında kurulan, kadınlara ve çocuklara yönelik dinlenme ve eğitim alanı sunan ve ana sponsoru olarak katkı sunduğumuz Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin açılışını değerli paydaşlarımızla birlikte yapmaktan gurur duyuyoruz. Sağladığımız bu desteğin, içinde bulunduğumuz ve hizmet verdiğimiz toplum için fark oluşturmamızı sağlayan önemli bir yol olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin yanında olmaya ve bölgenin yeniden kalkınması için katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.