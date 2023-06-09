ING Mobil, tasarımı ve kolay arayüzü ile yenilendi

ING Türkiye, kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla mobil uygulaması ING Mobil’i yeniledi. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen bir kurum olarak, mobil bankacılık stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Mobil bankacılık uygulamamız içerisinde, bir şubenin verebileceği neredeyse tüm hizmetleri verebiliyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin çeşitliliği kadar, müşteri deneyimi de bizim için önemli. Bu kapsamda, ING Mobil’i yenileyerek müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmayı amaçladık. Yenilenen ING Mobil ile müşterilerimiz uçtan uca daha hızlı, daha güvenilir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor” dedi.

Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, ING Mobil uygulamasını yeniledi. Yepyeni tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken ING Mobil, daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunuyor. ING müşterileri, uygulamanın yeni tasarımı ve özellikleri ile günlük bankacılık işlemlerini artık daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işlemleri tek tuşla halledebiliyorlar. INGli’ler, aradıklarını akıllı bankacılık robotu INGo’ya sorarak kolayca bulabiliyor ya da işlemlerini farklı bir sayfaya yönlendirilmeden INGo ile yazışarak uçtan uca gerçekleştirebiliyor.

Bankanın müşterileri, önyüzdeki değişimle birlikte uçtan uca farklı bir mobil bankacılık deneyimliyor. Bu kapsamda kullanıcılar tek tıkla işlemlerine, kampanyalarına ve ürünlerine erişebiliyor, varlık ve borçlarını kapsayan finansal durumlarını grafikler ile kolayca gözden geçirebiliyor, aynı sayfada ürün ve işlemlerini görüntüleyebiliyor. ING Mobil’in kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni özellikleri arasında dikkat çekenler şöyle sıralandı:

“Kullanıcılar son harcamalarını ING Mobil’e girdiği anda görüntüleyebiliyor, dileyenler ise tek tuşla tüm finansa hareketlerini inceleyebiliyor.

En sık kullandığı hesap ve kartları seçip, özet ekranından detayları anında görüntüleyebiliyor.

Varlık ve borçlarını grafik olarak görüntüleyerek finansal durumlarını anında değerlendirebiliyor.

Fatura ödemelerini, özet ekranına eklenen hızlı butonlar ile yapabiliyor.

Para transferlerini, uçtan uca yenilenen ekranlarla daha kolay yapabiliyor, transfer yapacakları hesaba ait IBAN bilgisini kameradan okutarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.”

Ozan Kırmızı: “Yeni ING Mobil ile müşterilerimiz, daha hızlı, güvenilir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor”

Dijital dünyada müşteri deneyiminin daha da önem kazandığını vurgulayan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Biz müşterilerimizin bankacılığa daha az hayata ise daha çok zaman ayırmalarını istiyoruz. Bunun için de zahmetsiz bankacılık anlayışımızla dijital kanallarımıza yatırım yapıyor ve kalıpların dışında hayatın içinde çözümlerle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Kişiselleştirilmiş, kolay, ihtiyaca ve amaca uygun tasarlanmış ve anında müşterilerimizin yanında olan hizmetlerimizle fark oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen bir kurum olarak, mobil bankacılık stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bugün mobil bankacılık uygulamamız içerisinde, bir şubenin verebileceği neredeyse tüm hizmetleri verebiliyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin çeşitliliği kadar, müşteri deneyimi de bizim için önemli. Bu kapsamda, geçen sene hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm projemizin önemli bir parçası olarak ING Mobil’i yenileyerek müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmayı amaçladık. Yeni ING Mobil ile müşterilerimiz, uçtan uca daha hızlı, daha güvenilir ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor. Müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.