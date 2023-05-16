ING Teknoloji faaliyetlerine başladı

ING Türkiye’nin iştiraki ING Teknoloji, 1 Mayıs 2023 itibariyle faaliyetlerine başladı. ING Teknoloji ile ING Türkiye ve ING Global’e mobil teknolojiler, bulut teknolojileri, yapay zeka ve veri madenciliği teknolojileri alanlarında uygulamalar, servisler ve ürünler geliştirilecek.

ING Türkiye’nin iştiraki ING Teknoloji, 1 Mayıs 2023 itibariyle faaliyetlerine başladı. ING Teknoloji ile ING Türkiye ve ING Global’e mobil teknolojiler, bulut teknolojileri, yapay zeka ve veri madenciliği teknolojileri alanlarında uygulamalar, servisler ve ürünler geliştirilecek. ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Wouter Meijs, mevcut görevine ek olarak ING Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenecek ve ING Türkiye Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Günce Çakır, mevcut görevine ek olarak ING Teknoloji Genel Müdürü görevini yürütecek.

“Teknolojiye yön veren şirket olma vizyonumuzu destekleyecek”

Uzun zamandır dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını aktaran ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı ve ING Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Wouter Meijs, şunları söyledi: “ING Türkiye olarak, dijital liderlik hedefiyle ilerleyerek geleceğin bankacılığı için yatırımlarımızı şimdiden şekillendiriyor, sadece teknolojik altyapımıza değil insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlarla da fark oluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kurum kültürünü, yetenek gelişimini ve çalışma seklimizi önceliklendirerek dijital dönüşümde insan faktörüne odaklanıyoruz. Bu kapsamda, ING Teknoloji şirketimizin de bizi teknolojide öncü olma hedefimize bir adım daha yaklaştıracağına ve turuncu kültürümüzü daha da zenginleştirerek teknoloji alanında önemli bir yetenek merkezine dönüşmemizi sağlayacağına inanıyoruz. Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olma vizyonumuzu güçlendirecek olan ING Teknoloji, sektörde fark oluşturan uygulamaları hayata geçirerek ING’nin teknolojiye yön veren şirket olma vizyonunu destekleyecek.”