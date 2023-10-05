ING Türkiye, Ankara Merkez Ofisi'ni açtı

ING Türkiye, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Ankara Merkez Ofisi’ni açtı. Yeni iş fırsatlarının oluşturulmasına imkan sağlayacak bu merkez ile ING’nin genel müdürlük kadrosunun Ankara’daki yetenek havuzu ile büyütülmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, yatırımlarına devam ediyor. İstanbul Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi ile faaliyet gösteren banka, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Ankara Merkez Ofisi’ni açtı. Yeni iş fırsatlarının oluşturulmasına imkan sağlayacak bu merkez ile ING’nin genel müdürlük kadrosunun Ankara’daki yetenek havuzu ile büyütülmesi hedefleniyor. Ayrıca Ankara Merkez Ofisi, iş sürekliliğini daha sürdürülebilir kılmak adına önemli bir adım olarak konumlanıyor.

“Ankara’daki genç yetenekler ile genel müdürlük ekiplerimizi büyüteceğiz”

Ankara Merkez Ofisi’nin açılışında konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Banka olarak Türkiye’deki varlığımızı yeni yatırımlarla daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, İstanbul’daki Genel Müdürlük Merkezi’mizin ardından, 10 yıl önce bölgedeki insan kaynağı potansiyeline inanarak Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’mizi kurmuştuk, o günden bu yana bölgeye desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet’imizin 100. yılında, başkentimiz Ankara’da yeni bir merkez ofisi açmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu merkezimiz ile hem Ankara’da yaşamak isteyen ING’lilere yeni iş fırsatları sunacağız hem de bölgede istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Bu yatırımımız bizim için önemli çünkü bu ofisimiz İstanbul ve Kahramanmaraş ofislerimize ek olarak üçüncü bir merkez olarak konumlanacak ve Ankara’daki genç yetenekler ile genel müdürlük ekiplerimizi büyütme imkanı sağlayacak. Aynı zamanda olası bir doğal afet durumunda alternatif bir merkez olarak iş sürekliliğine katkı sağlayacak. Ankara ofisimizi önümüzdeki dönemde daha da büyütmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.