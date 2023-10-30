ING Türkiye’nin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hale Ökmen Ataklı atandı.

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yirmi yılı aşkın deneyime sahip Hale Ökmen Ataklı atandı. Ataklı, ING Türkiye’nin İnsan ve Kültür stratejisine katkılar sağlayarak, yenilikçi ve öncü işveren markası vizyonu doğrultusundaki insan kaynakları çalışmalarına liderlik edecek.

“Hale Ökmen Ataklı, İnsan ve Kültür stratejimize önemli katkılar sağlayacak”

Atama ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen bir kurum olarak İnsan ve Kültür stratejimizi merkeze alıyor, yenilikçi ve esnek bakış açımızı insan kaynakları politikalarımıza da yansıtıyoruz. Bu kapsamda, farklı sektörlerde yirmi yılı aşkın insan kaynakları yönetimi deneyimine sahip değerli bir ismin ING Türkiye ailesine katılmasından ve bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz. Hale Ökmen Ataklı’nın deneyimi ve liderliğiyle, İnsan ve Kültür stratejimize ve dijital liderlik hedefimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.