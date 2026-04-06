ING Türkiye'de üst düzey atama

ING Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Marka yönetimi alanında önemli bir deneyime sahip olan Sinem Serdar, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Direktörü olarak atandı. Serdar, yeni dönemde bankanın marka yönetimi ve iletişim çalışmalarına liderlik edecek.

Açıklamaya göre, marka yönetimi, pazarlama iletişimi, müşteri deneyimi, veri analitiği ve CRM alanlarında 18 yılı aşkın ulusal ve uluslararası birikime sahip olan Sinem Serdar, Koç Özel Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi ve Middlesex University’de lisans, Galatasaray Üniversitesi’nde ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyeri boyunca teknoloji, otomotiv, enerji ve perakende gibi farklı sektörlerde önemli liderlik görevleri üstlendi. Royal Dutch Shell’de Global Marka ve Pazarlama İletişim Lideri olarak görev yaptıktan sonra, Migros’ta Müşteri Deneyim Stratejileri ve Pazarlama İletişimi Direktörü rolünde, veri odaklı yaklaşımıyla marka gücü ve müşteri bağlılığını destekleyen çalışmalara liderlik etti.