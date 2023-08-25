ING Türkiye'den evcil hayvanlar için Turuncu Patiler Sigortası

ING Türkiye, Zurich Sigorta iş birliğiyle geliştirdiği Turuncu Patiler Sigortası ile evcil hayvanlara özel sağlık sigortası sunuyor. Böylelikle bankanın müşterileri, evcil hayvanlarını, zehirlenme, alerjik şok gibi acil durumlarda ve deri hastalıkları, kanser, idrar yolu enfeksiyonu gibi pek çok hastalıkta farklı teminat seçenekleriyle Zurich ile anlaşmalı ya da anlaşmasız tüm veteriner kliniklerinde bütçelerini yormadan tedavi ettirebiliyor.

Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, Zurich Sigorta iş birliğiyle geliştirdiği Turuncu Patiler Sigortası ile evcil hayvanlara özel sağlık sigortası imkanı sunduğunu duyurdu. Turuncu Patiler Sigortası ile hayvanseverler evcil hayvanlarını, zehirlenme, alerjik şok gibi acil durumlarda ve deri hastalıkları, kanser, idrar yolu enfeksiyonu gibi pek çok hastalıkta farklı teminat seçenekleriyle Zurich anlaşmalı ya da anlaşmasız tüm veteriner kliniklerinde bütçelerini yormadan tedavi ettirebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre hayvanseverler, 6 ay -10 yaş arası kedileri ve 6 ay - 8 yaş arasındaki köpekleri için Turuncu Patiler Sigortası’ndan yararlanabiliyor. Sigorta ile hem sadece acil durumlardaki tedavileri kapsayan hem de diğer sağlık sorunlarının tedavisini içeren Standart ve Premium olmak üzere iki farklı paket sunuluyor. Standart Paket, zehirlenme, alerjik şok, yüksekten düşme, nöbet geçirme ya da 1 günden uzun süren ishal ve kusma gibi acil durumlarda teminat sağlarken, Premium Paket ise acil durumlar ile birlikte diğer sağlık sorunları için de güvence sağlıyor.

Anlaşmalı veteriner kliniklerinde tırnak kesimi, göz ve kulak bakımı yılda birer kez ücretsiz

Zurich anlaşmalı veteriner kliniklerine özel, sadece katılım payı ödenerek sigortalı evcil hayvanların tedavisi sağlanabiliyor, ayrıca bu anlaşmalı kliniklerde tırnak kesimi, göz ve kulak bakımı yılda birer kez olmak üzere ücretsiz yapılıyor.

Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile sigorta yaptırmak mümkün

Banka müşterileri, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak sigorta yaptırabiliyor.

“Müşterilerimizin evcil hayvanlarının sağlıkları konusunda kendilerini güvende hissetmelerini önemsiyoruz”

Müşterilerinin hem iş hem de özel hayatlarında bir adım önde olmalarına imkan sağlamayı hedeflediklerini aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken hem müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı hem de finansal olarak onları desteklemeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimizin evcil hayvanlarının sağlıkları konusunda kendilerini güvende hissetmelerini önemsiyor, bu ürünümüz ile onlara evcil hayvan dostlarını sigortalı olarak tedavi ettirme imkanı sunuyoruz. Ayrıca, bu hizmeti ING Mobil’de yer alan ve görüntülü görüşme ile hizmet alabilme olanağı sunduğumuz Cebimdeki Danışman’a dahil ederek müşterilerimizin bulundukları yerden kolayca sigorta yaptırmasına imkan sağlıyoruz” diye konuştu.