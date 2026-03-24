ING Türkiye, kampüs buluşmasında üniversitelilerle bir araya geldi

ING Türkiye, farklı üniversitelerden gelen 100’ün üzerinde öğrenciyi Genel Müdürlük binasında düzenlediği kampüs buluşmasında ağırladı. Öğrenciler etkinlik boyunca kariyer yolculuklarına dair merak ettikleri konuları konuşma, iş hayatına ilişkin deneyimleri dinleme ve yetkinliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu. Ayrıca bankanın kurum kültürü, çalışma ortamı ve geleceğe yönelik yetenek yaklaşımını daha yakından tanıma şansı yakaladı. Etkinlikte bankanın kültürü, öğrenme ve gelişim odaklı çalışan deneyimi ile genç yeteneklere sunulan kariyer olanakları aktarıldı. Bankanın sürdürülebilirlik yaklaşımı ile müşteri deneyimi odağı gerçek iş örnekleri üzerinden paylaşılırken öğrenciler de fikirlerini aktardı.

Gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını destekleyen banka, ayrıca Uluslararası Yetenek Programı (ITP) ile genç yeteneklere global ölçekte gelişim ve uluslararası bir kariyer yolculuğu fırsatı sunuyor. Genç yetenekler, Uluslararası Yetenek Programı’na Youthall üzerinden 13 Nisan’a kadar başvuru yapabiliyor.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı şunları söyledi: "Gençlerle bir araya gelmek, onların merak ettikleri konuları dinlemek ve kariyer yolculuklarına dair deneyimlerimizi paylaşmak bizim için çok değerli. ING’de öğrenmeye ve keşfetmeye açık bir çalışma ortamı sunmaya önem veriyoruz. Esnek ve kapsayıcı çalışma kültürümüzle farklı bakış açılarını destekleyen bir yapı oluştururken gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası Yetenek Programımız (ITP) başta olmak üzere sunduğumuz programlarla gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını destekliyoruz. Bu tür buluşmaların gençlerle karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımı açısından değerli olduğuna inanıyoruz."