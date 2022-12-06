İngiliz ve Amerikalı hekimlere Türk doktorlardan eğitim

Sağlık turizmi çerçevesinde geçtiğimiz yıl 1 milyon civarında yabancı hasta sağlıklarına kavuşmak için Türkiye’yi tercih ederken dünyanın dört bir yanından doktorlar da eğitim için Türkiye’ye geliyor. Bu çerçevede İstanbul’a gelen Amerikalı Uzm. Dr. Laura Taylor, “Türkiye’ye gelip çok çok iyi, işinde ehil cerrahlarla birlikte eğitim alabiliyor olmak bizim için çok büyük bir fırsattı. Hastane koşullarının ve cerrahların ne kadar iyi olduğunu gördük. Burada çok iyi cerrahlar var, umarım bu tarz eğitimler son olmaz” dedi.

Son yıllarda sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ve uygulanan yöntemlerle Türkiye dünyada sağlık turizminde önemli ülkelerden biri haline geldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2021 yılında Türkiye 1 milyon civarında yabancı hastayı ağırlarken dünyanın dört bir yanından hekimler de Türk doktorların tecrübe ve yeteneklerinden yararlanmak için Türkiye’ye geliyor. Bu çerçevede Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde son teknolojiyle gerçekleşen robotik üroloji ameliyatlarını izlemek için ABD ve İngiltere’de görev yapan hekimler ile sağlık çalışanlarından oluşan 17 personel Türkiye’ye geldi. Hekimler ve sağlık personeli Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonları dikkatle takip etti. ABD’li ve İngiliz doktorlar, şehir hastanesinde robotik cerrahi, protez cerrahisi, holep (Lazerle Prostat Ameliyatı), ESWL (Vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma), prostat, üretra darlığı gibi ileri cerrahi teknikler ve endikasyonları vakalara gerçekleştirilen operasyonlarla uygulamalı olarak görme fırsatı yakaladı. Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek de eğitim ve yapılan ameliyatlara ilişkin bilgi verdi.

“Geliştirdiğimiz yeni ameliyat teknikleri dünyada gerçekten yankı uyandırdı"

Dünyanın dört bir yanından hekimlerin Türkiye’ye eğitim için geldiğini aktaran Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"ABD ve İngiltere’den üroloji uzmanları bizimle birlikte burada kendi tekniğimiz olan üretroplasti, protez teknikleri, prostat kanserinden dolayı robotik cerrahi uyguladığımız ameliyatlara birebir katılıyorlar. Bizim tekniğimizin birebir eğitimi için burada bulunuyorlar. Son modern teknolojilerle birlikte bizim geliştirdiğimiz yeni ameliyat teknikleri dünyada gerçekten yankı uyandırdı. Bu da insanların, hekimlerin ilgisini çekti. Onlar da hem ameliyat tekniğini öğrenmek hem de yeni geliştirilen aletleri özellikle protez aletlerini birebir test etmek amacıyla buradalar. Daha önce de ABD ve İngiltere dışında İtalya, İspanya, Orta Doğu, Afrika ülkelerinden eğitim için bize geldiler. Bunların devamı da gelecek gibi düşünüyorum. Robotik cerrahi prostat kanserinden dolayı ameliyat ettiğimiz bir hasta vardı, bunda da kendi geliştirdiğimiz robotik sinir koruyucu tekniğini yine Amerikalı ve İngiliz hekimlerimize gösterdik. Onlar zaten tecrübeli olduğu için ameliyatın bir kısmında onlar dahil oldu. Yeni geliştirdiğimiz teknikle birlikte bir sonraki basamakta özellikle idrar kaçıran prostat cerrahisi sonrası ya da başka her nedenle olursa olsun idrar kaçırma problemi olan hastamıza özel bir alet takacağız. Bu alet yine bizim ülkemizde geliştirilen bir alet. Akşama kadar yaklaşık 5 tane ameliyat çeşidini hekim arkadaşlarımıza göstereceğiz. İşin açıkçası ilk hastaneye girdiklerinde ‘Aaa ne biçim bir hastane, inanılmaz bir şey, çok büyük devasa bir hastane’ dediler. Kendi yaşadıkları şehirlerde biraz daha küçük hastanelerde çalışıyorlar. Hastanenin yapısını, ameliyathaneyi çok beğendiler”

“İşinde ehil cerrahlarla bu eğitimi alabiliyor olmak çok büyük bir fırsat”

Türkiye’de aldığı eğitim üzerine konuşan Amerikalı Uzm. Dr. Laura Taylor,

“Aslında ABD’de kullandığımız iki cihaz var ama maalesef yeni cihazlar henüz ABD’de mevcut değil, o yüzden Türkiye’ye gelip çok çok iyi, işinde ehil cerrahlarla birlikte bu ürünlerle ilgili eğitim alabiliyor olmak bizim için çok büyük bir fırsattı. Türkiye’ye ilk gelişim ama umarım son gelişim olmaz. Tekrar gelmek isterim, buraya geldiğimizden bu yana hem hastane personeli hem de diğer arkadaşlar bize çok iyi bir misafirperverlik gösteriyorlar. Burada gerçekten hastane koşullarının ne kadar iyi olduğunu ve buradaki cerrahların eğitimlerinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Aslında bizim ABD’de aldığımız eğitimlerle çok benzer bir eğitim seviyesi burada yakalanıyor. Çok küçük nüanslar var, onları da burada gözlemleme şansı bulmak bizler için bir fırsat oldu. Burada çok iyi cerrahlar var, umarım bu tarz eğitimler son olmaz, yıllarca bu eğitimler sürer” dedi.

“Ülkelerimize döndüğümüzde bu cihazlarla da implantasyon gerçekleştireceğiz”

Türkiye’de katıldıkları eğitimler sonrası öğrendikleri teknikleri ülkelerinde uygulayacaklarını aktaran İngiliz Uzm. Dr. Rowland Rees, “İngiltere’den meslektaşlarımla birlikte İstanbul’a gelmemizin en temel sebebi; yeni cihazlarla ilgili burada Türk cerrahlarımızdan eğitim almak. Burada eğitimlerimizi tamamladıktan sonra ülkelerimize döndüğümüzde bu cihazlarla da hastalarımıza implantasyon gerçekleştireceğiz. Daha önce Türkiye’ye, İstanbul’a gelmiştim. İstanbul çok güzel bir şehir. Ama eğitim için ilk defa buradayım ve gerçekten de imkanları bu kadar iyi olan bir hastane içerisinde, ameliyathanede çok iyi cerrahlarla bu eğitimi alabilmek bizim için büyük bir fırsat. Buradaki herkes gerçekten çok yardımseverdi, hastanede çok iyi ağırlandık ve karşılandık, bu hislerle buradan ayrılacağım” diye konuştu.