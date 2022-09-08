İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatının kaybetmesinin ardından İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya çekildi.

İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatının kaybetmesinin ardından İngiltere Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya çekildi.

Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından acil olarak gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi