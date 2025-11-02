İngiltere'de Hull City, Slovenya'da da Maribor deplasmanda kazandı

İş insanı Acun Ilıca'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City ile Slovenya ekibi Maribor, bu hafta deplasmanda oynadıkları maçları kazandı.

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Norwich City’yi 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan İngiliz ekibi play-off potasına yaklaştı. Hull City, 4 Kasım’da Derby County’e konuk olacak.

NK Bravo’yu 3-2’lik skorla mağlup eden Slovenya temsilcisi Maribor da şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerliyor. Maribor, son aldığı galibiyetle 2. sırada yer aldı. Maribor, 8 Kasım’da Radomlje ile deplasmanda mücadele edecek.