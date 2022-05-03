İngiltere'de kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İngiltere'de kırmızı bültenle aranan kanun kaçağı olan Alex Male, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 03.05.2022 18:01
  • Güncelleme: 03.05.2022 20:41
İngiltere'de kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İngiltere’de kırmızı bültenle aranan kanun kaçağı olan Alex Male, sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Lizbon’dan İstanbul Havalimanı’na geldi. 29 Nisan Cuma saat 19.00 sıralarında Tomas Christopher Crane James ismine düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye’ye girmek için pasaport kontrol noktasına gelen Male’nin İstanbul Havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan Male’in Lizbon’a geri gönderilmesi için, Portekizli makamlarla irtibata geçti. Lizbon’a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı’nda gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

3
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

4
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

5
Kapaklı 'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kapaklı 'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

6
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

DAHA FAZLA
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı