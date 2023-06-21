İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 5'inci yaş günlerini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde İngiltere’de yapılan ameliyatla birbirinden ayrılan siyam ikizleri, Ankara’da 5’inci yaş günlerini kutladı.

Antalya’da 5 yıl önce dünyaya kafaları yapışık halde gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, İngiltere’de yapılan operasyonla birbirinden ayrılarak Ankara’ya getirilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit’in 5’inci yaş günü kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise Derman ve Yiğit’e doğum günü hediyesi olarak saat ve oyuncak araba hediye etti.

“Şu an Derman kreş düzeyine geldi bu mutluluk verici”

Ankara’da ilk doğum günlerini iki yaşında kutladıklarını ifade eden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, “Şu an 5 yaşlarını doldurdular. Yıllardır beraberiz. Bu sadece bir tedavi süreci değil, ekip arkadaşlarımla beraber birçok farklı yönleriyle çocuklarımızı beraber büyüttük. Şu an Derman kreş düzeyine geldi bu mutluluk verici. Yiğit de hızla ona yaklaşıyor. Bir sonraki doğum günlerinde onları çok daha hareketli, hayata adaptif ve okula başlamış bir şekilde görmeyi umut ediyoruz ve buna ekip olarak kendimizi hızla hazırlıyoruz” diye konuştu.

“Böyle özel ikizlerin bu kadar zamanda bu seviyeye gelmesi olağanüstü bir durum”

Derman ve Yiğit’in genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Yaşar, “Normal yaşlarının getirdiği sorunlar var. Bir de büyümeyle ilgili geçirdikleri sürece bağlı problemlerin giderilmesi var ama bu sürece rağmen oldukça hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. Öyle ki zaman zaman ameliyatı gerçekleştiren İngiltere’deki doktoruyla da sürekli temas halindeyiz. Buradaki rehabilitasyon sürecinden çok mutlu kendisi. Hatta İngiltere’de de benzer bir merkez açmak istedi ve bu konuda da bizden destek istedi. Kendisine de destek veriyoruz. Hem aile hem çocuklarımızın durumu hem de ekibimizin çok kuvvetli olması bu süreci oldukça kolaylaştırdı. Bu kadar ağır ameliyatlar geçirmiş veya bu kadar ağır sorunları olan ve böyle özel ikizlerin bu kadar zamanda bu seviyeye gelmesi olağanüstü bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

Çocukları Derman ve Yiğit’in doktorlarıyla beraber tedavilerine devam ettiklerini belirten baba Ömer Evrensel ise, “Allah’a şükürler olsun. İnşallah her şey daha iyiye doğru gidiyor, iyi olacaklar. Her şeye hocalarımız karar veriyor, bütün bilgilerimiz hocalarımızda. Okula başlayacaklar. İnşallah bu süreci atlatacağız” ifadelerini kullandı.