İngiltere'ye sevk edilen hastaya Türkiye'de oksijen ikmali yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tayland’dan İngiltere’ye nakil sırasında Türkiye’ye acil iniş yapan hasta için Trabzon’da oksijen ikmali yapıldığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tayland’dan İngiltere’ye nakledilen yabancı uyruklu bir hasta, uçuş sırasında oksijen tüplerinin tükenmesi nedeniyle Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan hava ambulansıyla ilimize getirilmiştir. Trabzon 112 ekiplerimiz, hava ambulansında ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Hasta, beyin kanaması pnömotoraks ve böbrek yetmezliği tanılarıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmiştir. Gece boyunca acil serviste izlenen hasta, oksijen ikmalinin tamamlanmasının ardından bugün saat 12.30’da güvenle hava ambulansına tekrar alınarak İngiltere’ye sevk edilmiştir. Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve hızlı müdahale kapasitesiyle sadece kendi vatandaşlarına değil, uluslararası hastalara da güven vermeye devam ediyor. Bu süreçte görev alan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyor, hastaya acil şifalar diliyorum" dedi.