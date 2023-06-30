İnhisar'da 150 abone doğalgaz kullanmaya başladı

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçe merkezinin doğalgaza kavuşmasıyla birlikte 150 abonenin doğalgaz kullanmaya başladığını açıkladı.

Doğalgaz hatlarının döşenme sürecinde sokaklarda yaşanan bozulmaların giderilmesi için belediye tarafından kilit taşı tamir ve döşeme işleri başlatıldı. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alandan bin 500 metrekarenin tamamlandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Kepez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "her nimetin bir külfeti vardır" sözünü hatırlatarak, doğalgazın getirdiği rahatlık ve konfor için bazı zorlukları göğüslememiz gerektiğini ifade ederek, ilçede yaşayan vatandaşların hoşgörüsüne güvenerek, kilit taşı döşeme ve sokak temizlik işlerinin devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Aynı zamanda Başkan Kepez, doğalgazın ilçeye getirdiği faydaları vurgulayarak, enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayacaklarını ve çevresel etkilerin azalacağını dile getirdi. Doğalgazın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ilçenin daha modern bir görünüme kavuşacağını ve vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürdürebileceğini sözlerine ekledi.

İnhisar Belediyesi olarak, ilçenin altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Kepez, vatandaşların desteği ve anlayışıyla birlikte ilçenin daha da gelişeceğini söyledi.