İnhisar doğalgaza kavuştu

Bilecik’in İnhisar ilçesine doğalgaz gelirkeni ilk doğalgaz ateşinin mutluluğunu vatandaşlar gizleyemedi.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde bir alanda doğalgaz sevinci yaşandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye doğalgaz verilmeye başlandı.

İlk gazın verilmesi dolayısıyla mutluluğunu paylaşan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, “İlk olarak tesisatı döşenip kombisi takılarak kullanıma hazır olan Hayati Yavuz abimizin evinde düğmeye basıp aygaz ve kombide doğalgaz kullanılmaya başlandı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Aksa doğalgaz firması yetkilileri ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.