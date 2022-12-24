İnnova Deloitte Teknoloji Fast 50'de Big Star Ödülü'nün sahibi oldu

Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Fast 50 2022 Big Star Ödülü’nün sahibi oldu.

İnnova, dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Deloitte’un Teknoloji Fast 50 2022 yarışmasında zirvedeki yerini korudu. Programda 2006 yılından bu yana en çok ödül alan şirket olarak dikkat çeken İnnova; net satış gelirlerinde kaydettiği büyüme performansı, inovatif ürünleri ve Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ‘Büyükler Ligi’ olarak adlandırılan “Big Star” kategorisinde ödül aldı.

Dijital dönüşümlere katkı

Ödül töreninde konuşan İnnova CEO’su Serdar Toraman, “Şirket olarak yenilikçi ürün ve servislerimizle farklı sektörlerden pek çok firmaya özel çözümler geliştirerek dijital dönüşüm yolculuklarında onlara rehberlik ediyoruz. Yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz çözümlerimiz hem kamu hem de özel sektörün dijital dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor. Yurt dışı odaklı ilerleyişimiz de devam ediyor. Sektörümüze kapsamlı bir bakış açısı sunan bu güzel organizasyonu yıllardır istikrarlı bir şekilde düzenleyen Deloitte ekibine ve bir kez daha Fast 50 listesinde yer alarak Big Star ödülünü de kazanmamızı sağlayan değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Deloitte, 2006 yılından beri Türkiye’de uyguladığı Fast 50 Programı kapsamında her yıl en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirliyor. Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda Ar-Ge tarafında ciddi oranda yatırımları bulunan şirketler ödüllendiriliyor.