İnovasyon şehri Başakşehir'de teknoloji konuşuldu

İnovasyon ve teknoloji denilince akla gelen ilk şehirlerden biri olan Başakşehir’de, Başakşehir Living Lab ve Türk Telekom iş birliğinde Teknoloji Günleri etkinliğidüzenlendi. Yazılım, inovasyon ve iletişim alanlarına ilgi duyan teknoloji meraklılarını bir araya getiren etkinlikte kurumsal altyapılardaki süreçler konuşuldu.

İnovasyon ve teknolojinin kalbi, Başakşehir’de atmaya devam ediyor. Hayata geçirilen projelerle Türkiye’ye ilham olan Başakşehir Belediyesi, dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bu kapsamda Başakşehir Living Lab ve Türk Telekom işbirliği ile dünya genelinde kullanılan sistem yönetim süreçlerinin ele alındığı Teknoloji Günleri etkinliği düzenlendi.

Tecrübelerini gençlere aktardılar

Etkinlikte Türk Telekom’un teknoloji alanında çalışan değerli isimleri, deneyimlerini Başakşehirli girişimcilere aktardı. Başakşehir Living Lab’in ev sahipliği yaptığı etkinlikte; “Sistemcinin Bir Günü”, “BT Süreç Otomasyonları”, “Tümleşik İletişim Sistemlerinde Yeni Teknolojiler” gibi farklı alanlarda konuşmalar yapıldı.

Teknoloji meraklılarının ilgisi yoğundu

Yazılım, inovasyon ve iletişim alanlarına ilgi duyan teknoloji meraklıları, etkinliği büyük ilgiyle takip etti. Katılımcılar, etkinlikte kurumsal altyapılardaki süreçler hakkında vizyoner bir bakış açısı kazandı. Etkinliğin bir sonraki buluşması 28 Ekim’de yapılacak. Her iki etkinlikte de yer alan teknoloji meraklılarına katılım belgesi verilecek.