İnşaat alanında top mermisi bulundu, ekipler harekete geçti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir inşaatta yere elektrik kablosu döşemek için yapılan kazı alanında eski ve boş top mermisi bulundu.

Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi ile Kırkpınar Soğuksu Mahallesi sınırları içerisinde bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana gelen olayda, yer altına elektrik kablosu döşemek için kazı yapan çalışanlar yerin yaklaşık 1 metre derinliğinde top mermisi buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptıkları inceleme neticesinde, top mermisinin daha önce askeri alan olan bölgede deneme atışları sırasında patlatılmış olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.