İnşaat hırsızları suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde inşattan hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, özel bir şirkette bekçi olarak çalışan H.B. (49) isimli şahsın, mesuliyet alanında bulunan inşaat malzemelerini kendi çıkarı doğrultusunda arkadaşları vasıtasıyla 3’üncü şahıslara sattığı tespit edildi. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu H.B ve arkadaşları ilgili malzemeleri kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı. H.B. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.