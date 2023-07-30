İnşaatta mahsur kalan köpeği belediye ekipleri kurtardı

Bir inşaatın 41'inci katında mahsur kalan köpek, Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnşaatta mahsur kalan köpeği belediye ekipleri kurtardı
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Bir inşaatın 41’inci katında mahsur kalan köpek, Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenyurt’ta bir inşaatın 41’inci katında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri koştu. İlçede yaşayan can dostlara yardımını esirgemeyen Esenyurt Belediyesi, şantiye ekiplerinin ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şantiyeye giderek inşaatın 41’inci katında mahsur kalan köpeği kurtardı. Kurtarılan hayvan gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.