İnşaattaki hafriyat çalışması apartmanda göçüğe sebep oldu

Ankara’da yıkımı tamamlanan bir binanın hafriyat çalışmaları yan tarafında yer alan diğer binada göçük oluştu.

Olay, dün gece saatlerinde Altındağ’daki bir mobilya sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkımı gerçekleştirilen bir binanın hafriyat çalışmaları yan taraftaki binanın temelinde kaymaya sebep oldu ve göçük meydana geldi. Durumu sabah fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Olayın gece saatlerinde olması sebebiyle can kaybı veya yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yıkılan binada ise 3 farklı dükkan olduğu öğrenildi.

“Hafriyatı aldıktan sonra bina çöktü”

Bina sahibi Ayhan Soğukpınar, durumun ihmal sonucu yaşandığını belirtirken, “İki bina arasında yangın merdiveni boşluğu vardı. Biz müteahhiti uyardık. Yıkıma yaptığı sırada uyardık. Binaya tamamen yanaşamayacaklarını söyledik. Bizi dikkate almadılar. Hafriyatı aldıktan sonra bina çöktü. Can kaybımız yok ama bina tamamen yıkıldı. Ortalama 80 - 100 milyon lira zararımız. Hukuki süreci başlatacağız. Şu anda karşı taraftan bizimle muhatap olan olmadı, bekliyoruz” dedi.

"Bunlar 50 senelik binalar"

Esnaf Mehmet Eroğlu ise “Burada bir haftadır gece saatlerine kadar süren çalışma vardı. Temeli kazıyorlardı, çok kazıkmışlar herhalde. O yüzden de binanın yarısı yıkılmış. Gece olduğu için can kaybı ve yaralanma olmamış. Bunlar 50 senelik binalar. Çok dayanıklı değiller. İyi ki gündüz olmadı. Binada yaklaşık 60 kişi çalışıyordu. Yoksa can kaybı olurdu” ifadelerini kullandı.