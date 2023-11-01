İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bahçelievler’de inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sularında Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak’ta bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs binanın 5. katından düştü. Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Vatandaşların İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri inşaat alanında incelemelerde bulundu. Öte yandan inşaat alanında herhangi bir güvenlik önlemi olmaması dikkat çekti

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.