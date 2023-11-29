İnşaattan düşen işçi yaralandı
Tekirdağ'da inşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı.
Tekirdağ’da inşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerindeki meslek lisesi inşaatında meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi, tahta kalıpların arasına düşerek yaralandı. Düştüğü yerden çıkamayan işçi A.D.’nin yardımına iş arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Omzunda kırık oluşan işçi A.D. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.