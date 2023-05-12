İnsan kaynakları uzmanları dernekleşti

Silivri ve çevre ilçelerde görev yapan İnsan kaynakları uzmanları, “İnsan Kaynakları Geliştirme ve Yönetimi Derneği” çatısı altında toplandı.

Dernek yönetimi ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Dernek başkanı Şahin Konukseven ve yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyesi ve insan kaynakları uzmanları Şömine Restaurant’ta bir araya geldi. Tanışma ve sektörün genel analizlerinin yapıldığı toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Konukseven “Toplantımızda Silivri’de faaliyet gösteren insan kaynakları çalışanlarının mesleki olarak akademik olarak gelişmesini sağlamak için bir dernekleşmeye gittik. Bu derneğin amacı, bölgemizde faaliyet gösteren insan kaynaklarının yaptıkları işi daha iyi, daha özenli yapmaları, akademik olarak kendilerini geliştirmeleri niyetiyle kurduk” dedi. Bölgemizde 600’e yakın fabrika var. Burada çalışan insan kaynakları mensuplarının geleceği hakkında konuştuk. Mesleğin sürekliliği, daha iyi ne olabiliri konuştuk” dedi.

