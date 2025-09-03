İnsani yardım malzemeleri Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Afganistan'a ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'da meydana gelen deprem sebebiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afganistan’da meydana gelen deprem sebebiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerinin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla bölgedeki yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Afganistan’da meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağıyla bölgeye ulaştırılarak yetkililere teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.