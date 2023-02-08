İnsani Yardım Tugayı, arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca devam etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının Malatya'da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiğini bildirdi.

İnsani Yardım Tugayı, arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca devam etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İnsani Yardım Tugayı, Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti" denildi.