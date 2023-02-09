İnsani yardımlar uçakla gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Muğla’dan kara, deniz ve havayoluyla personel, iş makinesi ve diğer yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor.

Muğla Valiliği koordinesinde toplanan tıbbi malzeme, gıda, battaniye, su, hijyen malzemesi, ısıtıcı ve kışlık kıyafet gibi 15 bin 265 kilogram yardım malzemesi Milas-Bodrum Havalimanından askeri kargo uçağına yüklenerek Kahramanmaraş’a gönderildi.

Gönderilen yardımlara Muğla’dan çok sayıda iş insanı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun destek verdiği görüldü. Muğla genelinde çeşitli noktalarda oluşturulan yardım toplama merkezlerinden alınan ve kontrolden geçirilen insani yardım malzemelerinin askeri kargo uçağı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara en sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Deprem bölgesine Muğla’dan çeşitli yardımların gönderildiğini ve gönderilmeye devam edeceğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Vatandaşlarımızın, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile toplanan yardımları devletimizin tüm imkânlarını kullanarak, karayolu, askeri gemiler ve askeri uçaklarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İlk günden itibaren çok hızlı bir şekilde organize olup, bölgeden gelen taleplere göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yardım ve destekte bulunan Muğlalı hemşehrilerimize, kurumlarımıza, emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum” dedi.