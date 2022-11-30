İnsanın içini ısıtan buluşma

Bursa’da bir doğaseverin kamp yapmaya gittiğinde beslediği köpekler, onu gördüğünde ne yapacağını şaşırıyor. Fahri Dönmez’i yalnız bırakmayan köpeklerin gösterdiği sevgi, insanın içini ısıttı.

Bursa’da bir vatandaşın köpeklerle buluşma anı izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Yaklaşık 2-3 sene gittiği kamp alanında beslediği hayvanlarla bağ kuran Fahri Dönmez, onlardan ayrılamaz oldu. Her hafta onlarla bir araya gelmek için çaba sarf eden Dönmez’i gören köpeklerin insanın yüreğini ısıtan halleri duygulandırdı. Onlara ’sokak köpeği’ denmemesi gerektiğini belirten Fahri Dönmez, “Bizler hafta sonu kamp yapmaya gittiğimizde bu köpeklerle tanıştık. Daha sonra aralıklarla gitmeye çalışıyoruz. Beni gördüklerinde artık farklı tepkiler veriyorlar. Biz kendimize bir şeyler alırken, onlara da alırız. Onlarla doğayı paylaştık. Hayvanları ne kadar kafeslerin içerisine alırsak, onları kendimizden soyutlarsak o kadar hırçınlaşır. İnsan bile kapalı bir yerde kaldığında daha yabani olabiliyor” dedi.

Barınakların insanların piknik yaptığı yerin yakınların olması gerektiğini belirten Dönmez, “Çünkü insanlar piknik yaptıktan sonra kalan yemeklerini onlara verebilir. Onlarla yakın iletişime geçebilir. Konya’da geçtiğimiz gün yaşanan olay çok kötü. Böyle görüntülerin yaşanmaması gerekiyor. Bugüne kadar benim hiç köpeğim olmadı. Ama onlarla çok sıkı bağ kurdum ve onların yanına 2 -3 gün gitmediğimde özler oldum” şeklinde konuştu.