İnsanlar yürüyecek kaldırım bulamıyor

Bursa’nın Namık Kemal, Gülbahçe ve Atıcılar mahallerinin ortak kullandığı İnönü Caddesindeki kaldırımlarda insanlar yürümekte güçlük çekiyor. Vatandaşlar, kaldırımın ortasındaki direklerin, büyüyen ağaçların ve esnaflar tarafından işgal edilmesinin yayalar için tehlike saçtığını söyledi.

Eski Gemlik yolu olarak bilinen İnönü Caddesindeki sağlı sollu kaldırımların hali yayaları çileden çıkarmanın yanı sıra, tehlikeye atıyor. Kaldırımların bazı bölümleri 1 metre genişliğini bile bulmazken, bazı yerlerde ağaç ve elektrik direkleriyle geçme imkanı vermiyor. Gün içerisinde araçlar tarafından yoğun olarak kullanılan caddeye, yayalar inmek zorunda kalıyor.

Yoldan yürümek zorunda kalan vatandaşlar, trafiği de tehlikeye düşürüyor. Kimi şoför, yola inen yayaları son anda fark edip manevra yaparken, kimi ise güçlükle durup yol vermek zorunda kalıyor.

Bazı bölümlerinde de otobüs duraklarının bulunduğu caddedeki kaldırımların biran önce çözüme kavuşmasını isteyen vatandaşlar, esnafında kaldırımları işgal etmemesi konusunda da yetkililerden denetim bekliyor.