İnsansız hava aracı 'Alfa Kurt' sergilenmek üzere bir kalkınma ajansına teslim edildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Alfa Kurt bir kalkınma ajansına teslim edildi.

“Genç İstihdamı” temalı bir proje çerçevesinde geliştirilen ve 7 kilogram ağırlığa sahip, saatte 100 kilometreye varabilen hız ve yarım saat uçuş kapasitesine sahip insansız hava aracı Alfa Kurt, testler sonucunda tadilatının tamamlanmasının ardından kalkınma ajansının Sekreteri Prof. Dr. Zeki Durak’a teslim edildi.

Makine, Metalurji ve Malzeme, Elektrik Elektronik mühendislikleri bölümlerinden akademisyenler ile lisans öğrencilerinden oluşan ekip, 2020 yılında İHA’ların maliyet ve özelliklerini inceleyerek yük taşıma kapasitesi yüksek bir motor üretebilmek amacıyla prototip hazırlamıştı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) katkı gören, AHİ Havacılık firmasının da yer aldığı ve testleri başarıyla sonuçlanan proje için patent alınmasının ardından Üniversite-Sanayi iş birliğiyle Bilecik Teknokent’te teknoloji geliştirme şirketi kurularak seri üretim aşamasına geçilmişti.

TechINBursa Girişimcilik Merkezinde Alfa Kurt’u inceleyen dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da çalışmaları takdir etmiş ve insansız hava aracını imzalamıştı.