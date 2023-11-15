İnsansız hava aracının tanıtım programı miniklerle yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde minik öğrencilere insansız hava aracı tanıtımı yapıldı.

İnsansız hava aracının tanıtım programı miniklerle yapıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde minik öğrencilere insansız hava aracı tanıtımı yapıldı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, Gazimihal İlköğretim Okulunda miniklerle bir araya gelerek insansız hava aracı tanıtımı programına katıldılar. Konuklar, öğrencilerle tek tek ilgilendiler, sıralarına oturarak maket uçak yaptılar. Okulun bahçesinde ise miniklerle birlikte maket uçakları uçurdular.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman