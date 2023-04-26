İnsansız su altı araçlarından, savaşan İHA'lara kadar hünerlerini sergilediler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze’de Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen elektrikli araç yarışlarına katıldı. Varank, “Bu yarışmalar insansız su altı araçlarından, savaşan İHA yarışmalarına kadar 41 farklı kategoride düzenlendi. Tüm Türkiye’den 300 binden fazla takım, 1 milyonun üzerinde genç arkadaşımız, uluslararası takımlar da dahil olmak üzere bu yarışlara katılmak için başvurdu” dedi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışlarda 60 lise takımı ve 45 üniversite takımı finale hak kazanmak adına mücadele veriyor. Yarışma çerçevesinde her aracın 15 dakika içerisinde bin 350 metre uzunluğundaki parkurda kendisine verilen görevleri yerine getirip ardından parkuru tamamlaması gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yarışları yerinde takip etti.

41 kategoride 300 binden fazla takım, 1 milyonun üzerinde başvuru

Yarışları değerlendiren ve başvuruların 1 milyonun üzerinde olduğunu belirten Bakan Mustafa Varank, “Yine bir Teknofest mevsiminde, Teknofest coşkusuyla sizlerin huzurunuzdayız. Biliyorsunuz Türkiye’nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali. Yarın İstanbul’da başlıyor. 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin teknolojideki, havacılıktaki kabiliyetlerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri ürünleri İstanbul’da sergileyeceğiz. Havacılık şovlarıyla, farklı bilimsel aktivitelerle, atölye çalışmalarıyla yediden yetmiş yediye vatandaşlarımıza bilimle, teknolojiyle geçirecekleri 4 günlük maceraya yarın itibariyle başlıyoruz. Tabii Teknofest’in en önemli ayaklarından bir tanesi de genç arkadaşlarımıza geleceğin teknolojilerini alıştırdığımız, geleceğin teknolojilerine yönelik genç arkadaşlarımızın takımlar halinde yarıştıkları teknoloji yarışmaları. İşte bugün TÜBİTAK’ın Gebze Kampüsü’ndeyiz. Burada on dokuzuncusunu düzenlediğimiz elektrikli araçlar ve hidrojen yakıtlı araçlar yarışmalarındayız. Elektrikli araç yarışmalarına, lise seviyesinde ya da üniversite seviyesinde genç arkadaşlarımız, kendi araçlarını tasarlayarak geliyorlar ve burada finale kalan arkadaşlarımız üç denemede en uygun şartlarda ve en az elektrikli harcayarak parkuru tamamlamaya çalışıyorlar. Bu aslında bir hız yarışı değil, bir verimlilik yarışı. Böylece gençlerimize aslında mühendisliğin en detaylı aşamalarına kadar kendi kabiliyetlerini geliştirme şansını veriyoruz. Biraz önce arkadaşlarımız için start bayrağını salladık. Lise takımları yarışmalara başladılar. Arkanızda üniversiteli arkadaşlarımız var. Yanımızda takım arkadaşlarımız var. Tabii bu yarışmalar gerçekten dünyanın gelecekte ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarına yönelik bizim tasarladığımız yarışmalar. Bu yarışmalar insansız su altı araçlarından, savaşan İHA yarışmalarına kadar 41 farklı kategoride düzenlendi. Tüm Türkiye’den 300 binden fazla takım, 1 milyonun üzerinde genç arkadaşımız, uluslararası takımlar da dahil olmak üzere bu yarışlara katılmak için başvurdu. Peyderpey biz bu yarışmaları düzenliyoruz. İnşallah İstanbul’da 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında da bu yarışmalarda birinci olan kardeşlerimizin ödüllerini kendilerine takdim edeceğiz” diye konuştu.

“En önemli yatırımın gençlere ve insanlığa yapılan yatırım olduğunun farkındayız”

En önemli yatırımın gençler olduğunu ifade eden Varank, “Elektrikli araç yarışmaları Gebze’de büyük bir heyecanla devam ediyor. 2 gün boyunca daha bu yarışmalar devam edecek. Buradaki arkadaşlarımız kazandıkları başarılara göre de İstanbul’a gelecekler. Orada kendi teknolojilerini tüm Türkiye’den Teknofest’e katılan vatandaşlarımıza sergileme imkanına sahip olacaklar. Birinciler de inşallah ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden teslim alacaklar. Biz en önemli yatırımın gençlere ve insanlığa yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Onun için de Teknofest’te her yıl hem yarışma kategorilerimizi arttırıyoruz. Hem de daha fazla gencimizi bu yarışmalara dahil etmek üzere bu yarışmaları tanıtıyoruz. Onlara desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye’de teknoloji yıldızı gençler yetiştirmek üzere uyguladığımız farklı programlar var. Türkiye’nin 81 ilinde 100 Denayap Teknoloji Atölyesi açtık. Burada ortaokul ve lise seviyesinde evlatlarımıza robotikten kodlamaya kadar teknoloji eğitimleri veriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni bir başlangıç yapacağız ve TEKNOFEST atölyelerini Türkiye’nin dört bir tarafında yaygınlaştıracağız. İşte Teknofest’e katılacak gençlerimiz de bu Teknofest atölyelerine takım arkadaşlarıyla beraber çalışabilecekler. Oralarda kendilerine vereceğimiz mentörlükten malzeme desteğine kadar farklı desteklerimizden faydalanarak Teknofest yarışmalarına çok daha iyi bir şekilde hazırlanabilecekler. Bu heyecanı genç arkadaşlarımızla yaşadığımız için mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Elektrikli araç yarışmaları ve biraz sonra katılacağımız Hyperloop yarışması hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii buradan özellikle Kocaeli ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza, genç kardeşlerimize ailelerine de bir çağrı yapmak istiyoruz. Elektrikli araç yarışmalarını izlemek istiyorsanız Hyperloop teknolojisi nedir? Bunu öğrenmek istiyorsanız da hepinizi Gebze’deki TÜBİTAK kampüsüne bekliyoruz. Gelin buradaki genç arkadaşlarımız da bu heyecanı beraber yaşayın. Türkiye’de genç arkadaşlarımız ne kadar teknolojide kabiliyetliler, onu beraber görün istiyoruz. Ve Kocaeli’ni ve çevre illeri TÜBİTAK Gebze kampüsüne davet ediyoruz” sözlerini kaydetti.

“Yarışmaları düzenledikçe, destek vermek isteyen özel sektör şirketlerinin sayısı artıyor”

Yarışmalar düzenlendikçe özel sektör şirketlerinin ve paydaşlarının da desteklerinin arttığını söyleyen Bakan Varank, “Şunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bir kere genç arkadaşlarımız, takım halinde çalışmayı çok daha fazla öğreniyorlar, içselleştiriyorlar. Takımların gelişimlerini her yıl görebiliyoruz. Tabii biz bu yarışmaları düzenledikçe Türkiye’de bu yarışmalara destek vermek isteyen özel sektör şirketlerinin ve paydaşların sayısının arttığını da görüyoruz. Önceleri yurt dışından tedarik ettiğimiz parçalarla bu yarışmaları düzenlerken artık Türkiye’deki tedarikçi şirketlerin bu yarışmalara katkı verdiğini, burada kullanılan ekipmanları desteklediğini, daha bunları üretmeseler bile bu yarışlar için bu tip ekipmanları ürettiklerini görebiliyoruz. Bu elektrikli araç yarışmalarında böyle olduğu gibi roket yarışmalarında da böyle. Önümüzdeki yıllarda şimdiye kadar hep yurt dışından aldığımız mesela küçük roket motorlarını inşallah önümüz dönemde bu yarışmalara katılmış genç arkadaşlarımızın kurdukları şirketlerin ürettikleri ürünlerle biz bu yarışmaları düzenleyeceğiz. Bu da aslında yaptığımız için ne kadar faydalı olduğunu, nasıl etki oluşturduğunu gösteriyor. Biz tekrar tüm Türkiye’yi Gebze’deki kampüsümüze davet ediyoruz. Aynı zamanda 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’a bekliyoruz. Gelsinler, Teknofest coşkusunu tüm Türkiye’yle beraber İstanbul’da yaşayalım” dedi.