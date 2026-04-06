Instagram'da erişim sorunu: 6 Nisan'da kullanıcılar ne yaşadı?

6 Nisan sabahı Instagram kullanıcıları, uygulamada yaşanan erişim sorunları nedeniyle gönderilere ulaşmakta ve akış yenilemekte zorlandı. Sorunun nedeni henüz netlik kazanmazken, kullanıcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Gönderiler açılmadı, akış yavaşladı

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kullanıcı, gönderilerin yüklenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve mesajlaşma kısmında gecikmeler yaşandığını bildirdi. Uygulamada genel bir yavaşlama hissedilirken, bazı kullanıcılar hesaba girişte de sorun yaşadı.

Resmi açıklama bekleniyor

Yaşanan aksaklıkların ardından “Instagram çöktü mü?” sorusu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, konuya ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik ekiplerin sorunu inceleme aşamasında olduğu değerlendiriliyor.

Olası nedenler neler?

Uzmanlara göre bu tür erişim problemleri; sunucu kaynaklı yoğunluk, bölgesel bağlantı sorunları, uygulama güncellemeleri veya internet altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklanabiliyor. Sorunun küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

Kullanıcılar çözüm bekliyor

Erişim problemlerinin ne zaman tamamen giderileceği belirsizliğini korurken, kullanıcılar uygulamanın kısa sürede normale dönmesini bekliyor. Gözler, Instagram’dan yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.