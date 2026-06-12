Instagram'da Erişim Sorunu: Kullanıcılar 'Instagram Çöktü mü?' Sorusuna Yanıt Arıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da 12 Haziran öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşandığı yönünde çok sayıda kullanıcı bildirimi geldi. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapamama, akışın yenilenmemesi ve içeriklerin geç yüklenmesi gibi problemlerle karşılaştıklarını ifade etti.

Özellikle sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan şikayetlerde, hikâyelerin açılmadığı, mesajlaşma bölümünde gecikmeler yaşandığı ve bazı kullanıcıların uygulamaya erişimde zorluk çektiği belirtildi.

Yaşanan aksaklıkların ardından birçok kişi, "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak platformun çatı şirketi olan Meta tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sorunun Nedeni Ne Olabilir?

Uzmanlar, bu tür erişim problemlerinin zaman zaman küresel sunucu yoğunluğu, planlı sistem bakımları, internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan bağlantı sorunları veya bölgesel teknik aksaklıklardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Kullanıcıların bir kısmı uygulamayı yeniden başlatma veya farklı internet bağlantıları kullanma yöntemlerini denese de sorunun tamamen giderilmediği yönünde paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

Instagram'daki erişim problemlerinin geçici olup olmadığı ve sorunun kapsamına ilişkin resmi açıklamaların takip edildiği öğrenildi. Kullanıcıların gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri öneriliyor.