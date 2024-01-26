Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Gazi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirdiği ‘Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi Projesi (Intech)’ projesi tamamlandı.

ATO’nun Gazi Üniversitesi işbirliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın ‘Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Artırılması Hibe Programı’ çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın teknik ve AB Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle hayata geçirdiği ‘Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi Projesi (Intech)’ kapanış toplantısı yapıldı. ATO Congresium’da gerçekleşen toplantıda ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, AB Delegasyonu Büyükelçi Müsteşarı Laurent Guirkinger, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Karagöz birer konuşma yaparak, proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, projenin açılış toplantısını 4 Kasım 2022’de gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Ülkemiz için en önemli konuların başında mesleki eğitimin geldiğini her zaman ve her zeminde vurgulayan bir kuruluş olarak mesleki eğitim için örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

İleri imalat teknolojileri laboratuvarı kuruldu

Intech projesiyle mesleki ve teknik liselerin metal ve metalürji bölümü öğretmenlerine eğitim verilmek üzere Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde ‘Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi’ kurduklarını ve 3 boyutlu modelleme ve simülasyon sistemlerini ve altyapılarını içeren ’ileri imalat teknolojileri laboratuvarı’ oluşturduklarını belirten Aktay, bu merkezde metal ve metalurji bölümünde görev yapan 205 öğretmene eğitim verildiğini kaydetti. Aktay, “İnsan kaynağını iyi değerlendirmenin ilk adımı iyi eğitim. İyi eğitim verebilmek için de önce eğiticiyi geliştirmek gerekiyor. Bu proje kapsamında eğitim verilen 205 öğretmen, binlerce meslek liseli gencimizin metal ve metalürji alanında doğru ve yetkin eğitim almasına zemin hazırlayacak. Böylece sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirilerek, üretime, ekonomiye can verecek” dedi.

Stratejik bir sektör

Metal ve metalurji sektörünün ekonomik büyüme ve gelişme açısından önemine vurgu yapan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, “Havacılık, savunma, enerji, iletişim, otomotiv gibi katma değeri yüksek alanlara girdi sağlayan metal ve metalurji sektörünün gelişimi ülkeler açısından stratejik öneme sahip. Ekonomiler için lokomotif, kalkınmanın temel taşı” dedi.

Ülkemizde metal ürünler endüstrisinin büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar dolar olduğunu ve önümüzdeki 10 yıl içinde 230 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini kaydeden Aktay, “İmalat sektörünün yüzde 80’inde metal parçaları kullanılıyor. Yani, sanayide üretimimizin devamını sağlayan kritik unsur metal parçalar” diye konuştu.

Katma değer ve rekabet üstünlüğü sağlıyor

Metal ve metalürji sektörünün katma değeri yüksek ürünler oluşturduğunu ifade eden Aktay, “Dışa bağımlılığı azaltmanın, uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmanın, ekonomik ve siyasi gücü artırarak dünyada söz sahibi olabilmenin yolu bu stratejik sektörlerde güçlenmekten geçiyor. Metal ve metalurji sektörüne yatırım yapmak ve sektörün eksiklerini gidermek, kendine yeterli, yenilikçi bir ekonomi inşa etmek için de fırsat oluşturuyor. Bütün bu hedeflere ulaşmak için insan gücüne, nitelikli iş gücüne ihtiyaç var” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki ihracat rakamlarından örnek veren Aktay, “Türkiye’nin ihracat kilogram fiyatı ortalama 1-1,5 dolar düzeyindeyken, savunma sanayiinde bu rakamın 50-55 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Gurur kaynağımız savunma sanayiinde son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu sayesinde ulaştığımız yüzde 80’lik yerlilik oranını daha yukarılara taşımaktan, ürün gamını geliştirmekten söz etmek metal ve metalürji alanlarında gelişmekle mümkün” dedi.

İş modeli yaygınlaştıkça dışa bağımlılık azalacak

Intech projesi kapsamında geliştirilen iş modeli sayesinde reel sektörün üniversitelerle ortak Ar-Ge projeleri yürüterek yenilikçi çözümler bulabildiği, pazarda ihtiyaç duyulan, talep edilen ürünleri tasarlayıp prototiplerini üretebildiğini gördüğünü ifade eden Aktay, “Bu da ileri ve süper metal karışımları şehrimizde üretilebileceği ve bu sayede ham maddede dışa bağımlılığın azalacağı anlamına geliyor. Sadece bu kadar da değil. Üretilen prototiplerin yaygınlaştırılmasıyla kendi kendine yetmenin yanı sıra, ihracat performansının yükselmesi de sağlanacak. Bu da ekonomik büyümeye olumlu yansıyacaktır” dedi.

Aktay, Ankara Ticaret Odası’nın Gazi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği projenin diğer illerde yaygınlaştırılmasını beklediklerini de ifade etti.

“Üniversite öğrencilerinin sanayi ile işbirliğinin önü açılmalı”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da yaptığı konuşmada üniversitelerdeki bilgi ve birikimlerin endüstriye, endüstride gelişen teknolojinin de üniversiteye aktarılması gerektiğini kaydetti. Yıldız, “Üniversitenin eğitim programları sanayinin gelişim ihtiyaçlarına yönelik yönlendirilmeli, üniversite öğrencilerinin sanayi ile işbirliğinin önü açılmalı, eğitimden aldığı bilgiyi işletmeye, işletmeden aldığı bilgiyi eğitimle sentezlemelidir. Özellikle mühendislik ve fen bilimleri eğitimlerinde üniversite-sanayi işbirliği çok büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar sadece bir merkez oluşturmakla sınırlı kalmayıp, günümüz teknolojisine paralel eğitimler vererek hedeflerine ulaşmıştır. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde yer alan metal ve metalürji ihtisasına sahip öğretmenlerimize ileri teknolojiye hizmet eden altyapılar ile eğitimler verilmiştir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Uğur Gökmen tarafından “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla, Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen proje hakkında sunum yapıldı. Toplantıya ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Emine Doğrukök, Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, ATO Meclis ve Komite Üyeleri ile proje paydaşlarının temsilcileri katıldı.