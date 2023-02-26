Inter deplasmanda Bologna'ya kaybetti

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, Serie A’nın 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Serie A’nın 24. haftasında Bologna ile Inter, Renato Dall’Ara Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda Bologna, 76. dakikada Riccardo Orsolini’nin attığı golle ile 1-0 öne geçti. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı.

Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Lacivert-siyahlılar bu sonuçla ligde 7. mağlubiyetini alarak 47 puanla ikinci sırada kaldı. Bu sezonki 9. galibiyetini elde eden Bologna puanını 35’ye çıkarttı.

Gelecek hafta Bologna deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Inter ise evinde Lecce ile mücadele edecek.